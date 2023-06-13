Çorum’da beton mikseri ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Ferhat Ş.(35) idaresindeki 19 BF 588 plakalı beton mikseri Çorum-Ortaköy yolu Dalgıçlar Çiftliği mevkisinde aynı istikamete seyreden Mustafa Ö.'nün (77) kullandığı 19 AN 386 plakalı traktöre arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeni ile kapanan yolda kurtarma çalışmaları sonrası trafik normale döndü. (A.A)