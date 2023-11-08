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Optisyen Betül Ferhan Göbelek’in sahibi olduğu Betül Optik hizmete girdi.

Yeniyol Mahallesi Azap Ahmet Sokak Numara 8/A adresinde (Işın Göz Merkezi yanı, Japon Pazarı karşısı) hizmete giren Betül Optik, optik lens ve çerçeve çeşitleri ile güneş gözlüklerinde zengin bir ürün yelpazesini Çorum halkının beğenisine sundu.

Açılışa özel seçili güneş optik gözlüklerinde yüzde 30 indirim yaptıklarını belirten Optisyen Betül Ferhan Göbelek, “Optik sektörünün en iyi ve kaliteli markalarını uygun fiyatlarla müşterilerimize sunduk. Önceliğimizde kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti. Çalışmalarımızla ilgili detaylı bilgi edinmek isteyen herkesi Betül Optik’e davet ediyoruz” dedi.

Ürün çeşitliliği ve hizmet kalitesinin yanı sıra göz alıcı mağaza tasarımıyla da dikkat çeken Betül Optik’e vatandaşların 05308649549 numaralı telefon veya ‘betulopttik’ kullanıcı adıyla instagram adresinden ulaşabilecekleri ifade edildi.