Çorumlu ünlü iş insanı Ahmet Ahlatcı'nın düğünü için ilimize gelen Rasim Ozan Kütahyalı, Arca Çorum FK'nın Storesi'ni gezmeyi de ihmal etmedi.

Ülkemizin tanınan simalarından olan köşe yazarı ve yorumcu Kütahyalı, Ahlatcı'nın dünürü ünlü spor yorumcusu Sinan Engin'de program partneri. Hem spor, hem de siyaset kamuoyunun yakından tanıdığı isim olan Rasim Ozan Kütahyalı, dün uğradığı Arca Çorum FK'nın Storesi'nden sweat ve forma aldı. Store Sorumlusu Savaş Özdemir ile bir süre sohbet eden Kütahya'lı, yeni sezonda Arca Çorum FK'ya başarılar dileyerek, "Umarım bu sezon şampiyon olursunuz. Bu şehir herşeyin en iyisine layık" diye konuştu. Özdemir de, Kütahyalı'ya kulüplerine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.