27. Orta Kuşak Futbol Turnuvası Beyaz grupta dördüncü maçlar sonunda gruptan çıkan üç takım belli oldu. Son maçlar sıralamayı ve baraj maçı oynayacak takımı belirleyecek.

Haftaya lider giren Bolat Harita Mühendislik ile Çopraşıklı Deli Kadir arasındaki maçtan takımlar 2-2 beraberlik ile ayrılarak grupta ilk üç içinde yer almayı garantilediler. Bu sonuçla Polat Harita Mühendislik grup maçlarını 7 puanla ikinci sırada tamamladı. Şah Yapı ise Gözde Yapı önünde 2-1 galip gelerek ikinci galibiyetini aldı ve averajla liderliğe yükseldi.

Grupta son hafta maçları 5 Temmuz cuma günü oynanacak. lider Şah Yapı bir puana sahip Paşa İnşaat ile karşılaşırken Gözde Yapı ile Çopraşıklı Deli Kadirspor takımları karşılaşacak. Bu iki maç sonunda sıralama belli olacak. Bu grubu ikinci tamamlayan takım çeyrek finale yükselmek için bir baraj maçı yapacak.