Bu sezonda Çorum FK’nın rakiplerinden Ümraniyespor’da Fenerbahçe tarihinin iki efsane ismini bir araya getirdi. Geçen sezon ortasında Kulüp Ceosu olarak Anelka ile anlaşan kırmızı beyazlı takım yeni sezon içinde Teknik Direktör olarak Tuncay Şanlı ile anlaştı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninee, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Ömür Aydın ve kulüp Üst Yöneticisi (CEO) Nicolas Anelka da katıldı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Şanlı, "Sakaryaspor'u çalıştırdıktan sonra dinlenmek istiyordum ama başkanla konuştuktan sonra fikrim değişti. Burada Anelka'nın da olması beni heyecanlandırdı. Başkanın anlattıkları projeler ve Türk futbolu adına bazı şeylerin değişmesi adına buradayım. Sahada mücadele eden, keyif veren bir takım olacağını söyleyebilirim." dedi.

Yeni teknik direktörün imza töreninde konuşan Ömür Aydın ise "Uzun bir süredir Anelka ile kulübün kapılarını dünyaya açabilmesi için yoğun bir çalışma verdik. Teknik direktör konusunda da fikir birliğine vardık ve Tunay Şanlı da bizimle aynı ideallere sahip olduğunu söyledi." diye konuştu.

Yeni teknik direktörümüz tanıtmak için bir araya geldiklerini belirten Anelka, "Herkes zaten onu çok iyi tanıyor. Futbol ikonuydu ve benim arkadaşımdı. Birlikte oynadık ve bugün artık bizim teknik direktörümüz. Bol şans diliyorum. Kulübümüzde başarılar diliyorum. Hoş geldin Tuncay." ifadelerini kullandı.