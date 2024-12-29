Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, "Hititler Beypazarı'nda Yeni Yıl Sergisi" açıldı.

Beypazarı Belediyesi ile Vakıf 19 iş birliğiyle düzenlenen sergi, Suluhan kervansarayında sanatseverleri ağırladı.

Serginin açılışında konuşan Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, ülkenin değerli sanatçılarının değerli eserlerinin ilçelerinde sergilenmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan ise "Bu sergide barışı, sevgiyi her yere yaymak istiyoruz. Çünkü Hititlerin zamanında Kadeş barış antlaşması imzalanmış. Anadolu'da imzalanan ilk yazılı anlaşma. Sevginin her yere hakim olması, sanatla da bütün sanatseverlere ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

70'e yakın eserin bulunduğu sergi 4 Ocak 2025'e kadar sergilenecek.