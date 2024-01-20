Çorum’un Osmancık ilçesine S. S. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olağan genel kurulunu tamamladı, mevcut başkan Bilal Karatağ güven tazeledi.

Osmancık S. S Motoru Taşıyıcılar Kooperatifi Salonunda, divav başkanlığını Ali Osman Şahiner'in yaptığı olağan genel kurulda iki liste yarıştı. Yapılan seçimde mevcut başkan Bilal Karatağ'ın listesi 32 oy alırken, ikinci listede Murat Karatepe 29 oy aldı.

Osmancık S. S. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Bilal Karatağ başkanlığında yeni yönetim kurulu üyeleri, Nuri Akkaya. Kemal Çapar, Ali Eski, Satılmış Er, İsa Aydı ve Ahmet Kılıçtan oluştu.

Denetim Kurul Üyeleri ise Recep Dönerer, Hakan Dölcü ve Kadir Karataş seçildi.

Başkan Karatağ üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek sözlerine şöyle devam etti. Karatağ; “ 20 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 11:00’da gerçekleştirdiğimiz toplantımızda seçimimize kapalı oy kullanma kararı alarak demokrasiye uygun bir şekilde oylarımızı kullandık. Üyelerimizin takdiriyle kullanılan oylarda 32’ye 29 oy ile başkanlığımız devam etti. Burada biz başkan adaylarımız değil Osmancık S. S. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifimiz kazandı. Seçimimiz üyelerimize hayırlı uğurlu olsun. Kaldığımız yerden daha ileriye taşıyarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.