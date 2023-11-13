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1. Amatör Küme’de sezonun ilk maçında şampiyonluğun iki adayı Mimar Sinan ile Ulukavakspor arasındaki maçı Mimar Sinan maçın başında bulduğu tek golle kazanarak sezona üç puanla başladı.

Devane sahasında oynanan maça ilgi hayli yüksek oldu.

Taraftarların büyük ilgi gösterdiği maçın henüz 9. dakikasında Yunus Emre’nin attığı golle Mimar Sinan 1-0 öne geçti.

Maçın ilk yarısında Ulukavakspor rakip kalede pozisyon üretmekte zorlanırken Mimar Sinan ise daha çok kontrataklarla rakip kalede gol aradı.

Tansiyonun maç boyunca hiç düşmediği maçın ikinci yarısında da aynı oyun son yarım saate kadar devam etti.

Son bölümde tüm hatları ile yüklenen Ulukavakspor pozisyon bulmakta zorlanırken Mimar Sinan kontrataklarla etkili oldu.

Bu bölümde Mimar Sinan direğe takılırken 10 dakikalık uzatmada ise Ulukavakspor baskı kurdu ve iki kez direkleri geçemeyen siyah beyazlı takım beraberlik şahsını kaçırdı.

Sahadan tek golle ayrılan Mimar Sinan sezonu üç punala ve iyi bir başlangıç yaptı.