Okul Sporları Gençler B Bilek Güreşi grup müsabakalarında beş birincilik üç ikincilik ve bir üçüncülük alan 9 Çorumlu sporcu Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.

5-7 Ocak tarihlerinde Karabük’te yapılan Okul Sporları Gençler B Bilek Güreşi grup müsabakalarında Çorum’dan Ali Koca sağ ve sol kolda birinci Derya Duran sağ kolda grup birinci, Devran Elma sağ ve sol kolda birinci, Ömer Başkaya sağ ve sol kolda birinci Mustafa Şahin de sağ ve sol kalda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldular.

Zeynep Miray Güçcük sağ kolda ikinci olurken Aleyna Fındık sağ ve sol kolda Özay Gülcün ise sağ kolda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldular. Hazal Gündüz ise sağ kolda grup üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Karabük’de kürsüye çıkan dokuz bilek güreşçi 10-11 Şubat tarihlerinde Konya’da yapılan Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecekler.