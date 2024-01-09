Beltaş 1. Amatör Küme’de ilk yarıyı Gülabibeyspor lider olarak tamamladı.

İlk yarının son erteleme maçında Gülabibeyspor, Alaca Belediyespor deplasmanında 45 dakika oynanan maçta bulduğu gollerle 6-0 galip ayrılarak ilk yarıyı yedi maçından da galibiyet ile ayrılarak devre arasına lider olarak girdi.

Gülabibeyspor ligin ilk yarısında yedi maçınıda kazanarak rakip filelere 24 gol atarken sadece iki gol yedi.

Ligin ikinci yarısı 14 Ocak pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak.

İkinci yarının ilk haftasında lider Gülabibeyspor takımı Kargıserispor deplasmanında mücadele ederken haftanın kritik maçında ise ikinci sırada bulunan Mimar Sinan ile Ulukavakspor arasında oynanacak.

Ligden düşmeme mücadelesi veren iki takım HE Kültürspor ile Alaca Belediyespor arasındaki karşılaşma alt sıraları yakından ilgilendiriyor.