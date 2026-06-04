Okul Sporları Minikler A Kategorisi Satranç İl Birinciliği'nde kupalar sahiplerini buldu. Minik kızlar ve erkeklerde Özel Çorum Bilgi İlkokulu 3 takımları çifte şampiyonluğu kazandı.

Çorum'daki minik satranççıların heyecan dolu mücadelesine sahne olan turnuva, geleceğin büyük ustalarını bir araya getirdi. Çorum Spor Salonu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen Minikler A Kategorisi Mahalli Yarışmalarına ev sahipliği yaptı. İki gün süren kıyasıya mücadelenin ardından kızlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren takımlar ödüllerini aldı.

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Birimi ve Satranç İl Temsilciliği tarafından organize edilen turnuvada, il genelinden çok sayıda okul takımı şampiyonluk için mücadele etti. 2-3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen müsabakalarda minik sporcuların azmi ve performansı izleyicilerden tam not aldı.

Çorum Özel Bilgi İlkokulu turnuvaya damga vurdu

Hem kızlar hem de erkekler kategorisinde üstün bir performans sergileyen Özel Çorum Bilgi İlkokulu, her iki grupta da birincilik kürsüsüne çıkarak turnuvanın en başarılı okulu oldu. Kızlarda Bilgi İlkokulu'nun 3. takımı zirveye yerleşirken, erkeklerde de yine aynı okulun 3. takımı şampiyonluk ipini göğüsledi.

Minik Kızlar A kategorisinde Özel Çorum Bilgi İlkokulu 3 takımının ardından Adnan Menderes İlkokulu ikinci, Özel Çorum Bilgi İlkokulu 4 takımı üçüncü, Özel Çorum Bahçeşehir Koleji İlkokulu ise dördüncü oldu.

Minik Erkekler A kategorisinde ise Özel Çorum Bilgi İlkokulu 3 takımının ardından aynı okulun 2. takımı ikinci, Adnan Menderes İlkokulu üçüncü, Özel Çorum Doğa İlkokulu ise dördüncü oldu.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları spor yöneticileri ve okul idarecileri tarafından takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, katılım sağlayan tüm sporcu, antrenör ve okul idarecilerini tebrik ederek, küçük yaştaki çocukların spora olan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Müsabakalar boyunca çocukların spor ahlakı çerçevesindeki mücadeleleri, ailelerin ve öğretmenlerin yoğun ilgisiyle birleşerek Çorum spor camiası için renkli görüntülere sahne oldu.