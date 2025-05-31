Sungurlu’da liseler arasında düzenlenen bilgi yarışmasının galibi Fen Lisesi oldu.

Fen Lisesi’nin hazırladığı Liselerde Bilim Uygulamaları projesi kapsamında, ilçedeki tüm liselerin katılımı ile “Türk Bilim İnsanları” konulu Bilgi Yarışması düzenlendi. 8 lisenin katıldığı yarışmada Fen Lisesi birinci, Şehit Akif Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Haydar Öztaş Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü ihsan Sepetci ve okul müdürleri öğrencileri tebrik ederek ödüllerini takdim etti.