Malatya'nın Arguvan ilçesinde bin 400 metre rakımdaki sürüler, flüt eşliğinde otlatılıyor.



Malatya'nın Arguvan ilçesi Çobandere Mahallesi'nde bin 400 metre rakımdaki sürüler, flüt eşliğinde otlatılıyor.

Arguvan ilçesi Çobandere Mahallesi Kınık mezrasında yaşayan 50 yaşındaki Zeki Çıplak, küçük yaşlarda başladığı çobanlık mesleğini severek sürdürüyor.

Uzun yıllardır bölgede çobanlık yapan Çıplak, sürülerini ise flüt eşliğinde otlatıyor.

Ağırlıklı olarak büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Çıplak, flüt çalmadığı zamanlarda hayvanların otlamadığını kaydederek, bazen flütle birlikte türkü de seslendirdiğini kaydetti.

Çıplak, müzik eşliğinde otlayan hayvanlarda yüksek verim aldığını da belirtti.

Mesleğini severek yaptığını ifade Zeki Çıplak, doğa ve hayvanlarla bir arada olmasının kendini mutlu ettiğini söyledi.