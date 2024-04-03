Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, 31 Mart yerel seçim sonuçlarının belli olmasının ardından kendisine oy veren, vermeyen tüm Çorum halkına bir teşekkür mesajı yayınladı.

100 yıllık siyasi bir geçmişi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çorum Belediye Başkan Adayı olmanın kendisi için bir onur olduğunu belirten Levent Çöphüseyinoğlu, adaylığı süresince sayısız esnaf, sivil toplum ve meslek örgütleri ile iş insanlarına konuk olduğunu, binlerce insanın elini sıkarak, kalplerine dokunduklarını dile getirdi.

Bu süreçte doğup büyüdüğü Çorum için hayallerini, projelerini ve fikirlerini anlattığını belirten Çöphüseyinoğlu, yayınladığı teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Çocukluğumun ve gençliğimin geçtiği bu topraklara ve burada yaşayan vatandaşlarıma halkçı belediyecilik yapacağım iddiası ile çıktığım bu yolculukta elimden gelenin fazlasını yaptığıma inanıyorum. Vicdanım çok rahat. Halkıma gönül kırgınlığım yok, asla da olamaz. Çorumlu hemşehrilerimin gösterdiği iradeye saygım sonsuz. Bu süreçte bana gönülden destek olan, benimle beraber gece-gündüz mücadele eden partimizin İl ve Merkez İlçe örgütlerine, Milletvekilimize, Kadın ve Gençlik Kollarına, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adaylarına, parti yöneticilerine, geçmiş dönemlerde partimizin çeşitli kademelerinde görev alan tüm yol arkadaşlarıma ve ziyaret ettiğim, elini sıktığım tüm Çorumlu vatandaşlarıma sonsuz teşekkür ederim.”