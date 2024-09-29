Suadiye'de sekiz katlı bir apartmanın altıncı katında bilinmeyen bir nedenle yangın​ çıktı. Yangını fark eden bir apartman​ sakini itfaiye​ ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DAİREYE CAMDAN GİRDİLER

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri altıncı kattaki daireye camdan girerek yangına müdahale etti. Polis ekipleri apartmanda yaşayan tüm vatandaşları tahliye ederken, yangının çıktığı dairede yaşayan 57 yaşındaki Can Bayraktar isimli bir vatandaş dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden adamın naaşı ambulans ekipleri tarafından morga kaldırıldı.

BABA SON KEZ GÖRMEK İSTEDİ

Durumun bildirilmesi üzerine tekerlekli sandalyeyle olay yerine gelen ve hayatını kaybeden oğlunu son defa görmek isteyen baba ise hüngür hüngür ağladı.