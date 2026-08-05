ARCA Çorum FK Asbaşkanı Feyyaz Gökel, Pierre-Emerick Aubameyang ile ilgili iddialara açıklık getirdi.

Gökel, "Asbaşkan Turhan Mildon Fransa'ya gitti. Ön protokol imzalandı, fotoğraf çekildi. Çorum'u beğenmediğini söylediler, alakası yok. Çorum Futbol Kulübü, bu oyuncuyu alır ama Turhan kardeşim orada inisiyatif aldı, ‘Bizim kulübümüzden üstün oyuncu yok. Senin bitmek, tükenmek bilmeyen isteklerin bu transferin önüne geçti artık' dedi ve transferi sonlandırdı. Thiam, Çorum'u mu beğendi, Yusuf Erdoğan, Çorum'u mu beğendi? Geldi, inandı, biz şampiyon olduk" şeklinde konuştu.