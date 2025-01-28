Demokrat Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Tunç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Kartalkaya’daki otel yangını faciasıyla ilgili yaptığı “ucu nereye dokunursa dokunsun suçlular cezasını çekecek” konuşması üzerine açıklama yaptı.

Türkiye’de birçok felaket yaşandığını fakat bu zamana kadar kimsenin istifa etmediğini belirten Mehmet Tunç, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Eğer bir bakan ya da milletvekili bu elim olaydan dolayı görevini bıraksın, kendisine en ufak bir hisse çıkartsın bende görevimden istifa edeceğim. Bugüne kadar hiçbir bakan ve milletvekili bırakın istifayı sorumluluğu dahi üzerlerine almaktan imtina ettiler. Kendilerini zerre kadar ilişkilendirmediler” dedi.

Üzülerek sonucu söyleyeyim. Her zaman ki gibi bu ihmaller bir kaç şube müdürü ve bir kaç memuru görevden alarak sonuçlanacak. En büyük sorumluluk sahibi olan otel sahibi bile gerçekleşen elim olaydan en az ceza ile paçayı kurtaracak. 22 yıldır olduğu gibi neticede olan giden canlarımıza ve onların ailelerine olacak. Sonuçta bu devran böyle geldi böyle gitmeyecek. Her kim olursa olsun aziz milletimiz günü geldiğinde sandıkta gereken cevabı verecektir.”