Çomar Barajı'ndaki balık ölümleri ile bu kez Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Çorum Belediyesi ekipleri dün Çomar Barajı'nda balık ölümleri ile numune almış, alınan numene sonucu küçük çaplı balık ölümlerinin baraj suyu sıcaklığının ani yükselişi ve sudaki oksijen miktarının azalmasına bağlı olduğunu açıklamıştı.

Çomar Barajı'ndan bir de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de numune aldı ve sonuç aynı çıktı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada;

"Çomar Barajı'nda balık ölümlerinin olduğunun ihbar edilmesi sonrası İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik ekipleri baraja gönderilmiştir. Çomar baraj suyunda ekiplerimizce su numuneleri alınmış olup yapılan kontrollerde toplu balık ölümlerinin olmadığı küçük çaplı balık ölümlerinin baraj suyu sıcaklığının ani yükselişi ve sudaki oksijen miktarının azalmasına bağlı olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili incelemelerimiz devam etmektedir." denildi