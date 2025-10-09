DEM Parti'nin Grup Toplantısı'nda “Apo” sloganları atılmasına bir tepki de Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Şube Başkanı Uğur Beker'den geldi.

TBMM'de atılan o sloganın şehit yakınlarını ve gazileri derinden üzdüğünü dile getiren Uğur Beker, "Şehit kanlarıyla ve gazilerimizin büyük fedakarlıkları ile kurulan GAZİ Meclisimizde terörist başı apo lehine atılan sloganlar şehit yakınlarımızı ve bu vatan için bağımsızlığımız için organlarını kaybeden gazilerimizi derinden üzmüştür" dedi.

Sloganları nefretle kınadığını ifade eden Beker, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Devlet politikası olarak ve bizlerinde desteklediği Terörsüz Türkiye sloganı ile hayata geçirilmek istenen kardeşliği öne çıkaran milletimiz için maddi ve manevi birçok kazanımların olacağına inandığımız büyük provakasyonlara açık olan bu süreçte, TBMM'deki terörist başı lehine atılan sloganları nefretle kınıyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçelinin “Şehit yakınlarını ve Gazilerimizi incitecek hiçbir davranışın içinde olmayacağız" sözlerini önemsiyoruz. Adalet Bakanlığımızın ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin gerekeni yapacağına inanıyoruz.

Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan kahraman gazilerimizin büyük fedakarlıkları ile kazanılan bu vatan ilanihaye Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kalacaktır."