Tahmini Okuma Süresi: dakika

Eski Yeşilçam oyuncularının rol alacağı 38 bölümlük "Birgün" isimli dizi filmin çekimleri 1 Ekim 2023 günü İstanbul'da başlıyor. Yeşilçamın birbirinden renkli isimlerinin yer alacağı dizi filmin çekimleri 2. bölümden itibaren Çorum ve ilçelerinde devam edecek.

Zeki Demir'in haberine göre, Kıng Yapım adına , Hakan Çelenk ve Hamit Öztürk'ün yapımcılığını üstlendiği Birgün isimli dizinin senaryo ve yönetmen koltuğunda Hande Özkan oturacak.

Kıng Yapım adına dize filmle ilgili açıklamalarda bulunan Hakan Çelenk, "Özel bir kanala çekeceğimiz dizi filmimizin konusunu sır gibi saklıyoruz. Ünlü Yeşilçam oyuncularıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Bazıları ile sözleşmemizi yaptık. Netleşince daha detaylı bilgi vereceğiz. 1 Ekim günü nasipse motor diyoruz. Birinci bölümden sonra kalan 37 bölümünü Çorum'da çekeceğiz. Dizimizin senaryosu Hande Özkan hanımefendiye ait. Yönetmen koltuğunda da Hande Özkan oturacak. Şimdiden sanat camiası ve sinema adına, ayrıca kadromuza hayırlı olsun” dedi.