AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi ve Sosyolog Hüseyin Çalışkan, İnsan Kıymetleri ve Teknik Alt Yapı Projeleri kapsamında yapacağı iki çalışmayı daha paylaştı.

Tüm partilerden seçilen belediye meclis üyelerine, tüm birim müdürleri tarafından brifing verileceğini ve bu sayede meclis üyelerinin belediyeyi daha iyi tanıyacağını ifade eden Hüseyin Çalışkan, “Birimler tarafından bilgilendirilen belediye meclis üyelerimiz, belediye ve belediyeciliğe hakim olarak meclis üyeliği yapacakları gibi, hakkaniyetli ve yapıcı eleştiriler ile fikir ve proje geliştirmede, bu brifing bilgileri yol gösterici olacaktır” dedi.

Teknik alt yapı projeleri kapsamında ise şehrin içinde ki yol güzergâhlarında, tretuvarsız-yaya kaldırımsız yol ve sokak kalmayacağını belirten Çalışkan, “Eksik olan tretuvarlar-yaya kaldırımları hızlıca yapılacak ve vatandaşımız "acaba ardımdan araç geliyor mu?" diye, ardına bakarak yürümek zorunda kalmadan, yoluna güvenle devam edecektir.

Ayrıca, tretuvar-yaya kaldırımlarımızın kaplama malzemelerinde zaman içinde yerinden oynamadan dolayı, üzerine bastığımızda, üzerimize su ve çamur sıçratan kaplamalar, mevsim şartları ne olursa olsun elden geçirilecek ve sabitlenerek su ve çamur sıçratmayacak hale getirilecektir” ifadelerini kullandı.