Arca Çorum FK’da yeni sezon öncesi bilgi kirliliği had safhaya ulaştı. Kırmızı Siyahlı kulüpte yeni sezon şampiyonluk hedefi ile yola çıkacak olmasınedeni ile transferinde ilgi odağı konumunda.

Kırmızı Siyahlı kulüpte transfer görüşmelerini Başkan Oğuzhan Yalçın, Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu ve kulüpte CEO’luk görevine getirilen daha önce tercüman olarak görev yapan Mustafa Çiçekay tarafından büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Bu çalışmalar ile ilgili Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın kamptan önce gerekli açıklamaların yapılacağını belirtirken sosyal medyada yazılan isimlerin haddi hesabı yok. Bu konuda inanın her gün onlarca isme durumu anlatmaya çalışıyorum.

İnsanlar gördüklerine inanıyor ancak yazılanların tamamen spekülasyona yönelik ve menejerler tarafından özellikle yaptırıldığını anlatmak çok zor. Birisinin yazdığını diğeri alıyor paylaşıyor ve oda inanıyor bunun sonucunda da iş ciddiye biniyor ve inanların sayısı artıyor.

Benim gerek çalışma yapan isimlerden edindiğim intibaya göre yazılanların yüzde doksandan fazlası ile görüş-me yok. Alt taraftaki haberde Gençlerbirliği Başkanı açıklama yapıyor ‘Hüseyin Eroğlu bizim hocamız sözleşmemiz devam ediyor diyor. Ancak bizim yerelde resmi imzayı attırdık bile çoktan.

Transferlerin biri geliyor biri gidiyor ancak bunlar içinde kesinlikle yalanlanmayan ve esnek cevaplar aldığım tek isim Kayserispor’dan Assamah oldu. Kayseri yerel basınına göre bu transferde zor görünüyor. Bu konuda beni inandıran olay ise transfer piyasasında yaptığı doğru haberler ile öne çıkan bir ismin paylaşımı.

İlk kez Süper Lig hedefi ile bir sezona hazırlanan kırmızı siyahlı takımda tabiki camianın meraklanması ve öğrenme isteğini kabul ediyorum. Ancak bu sürecin en sağlıklı şekilde sonuçlanması içinde biraz sabır gerekiyor.

Bunun yanında da tabiki Başkan Oğuzhan Yalçın’ın çok ketum olduğunu ve bu konuda çok sert tedbirler aldığını biliyorum. Ama biraz abartıyor. Fazla bir şey kalmadı bu hafta sonuna doğru Çorum FK’da hareket başlar. Umarım transfer için gösterdiğimiz ilginin yarısını storeden forma almaya maçlardan kombine almaya gösteririz ve ilk kez konulan Süper Lig hedefine katkı veririz.