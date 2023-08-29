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26 Ağustos başlayan ilçe kongreleri ile ilgili bir açıklama yapan MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak; “Kongre sürecimizin ardından yenilenen il ve ilçe yönetimlerimizle daha güçlü, daha dinamik ve eski-yeni ayrıştırmadan, birleştirici ve toparlayıcı bir şiarla hareket edip mesai kavramı gütmeksizin gece-gündüz çalışacağız.” dedi

26 Ağustos’ta Alaca ile başlayan ilçe kongrelerinin 4 Eylül’de Boğazkale ile sona ereceğini belirten Çıplak; “Türk dünyasının bilge lideri genel başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin takdir ve tensipleri, enel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın’ın talimatları ile 26 Ağustos tarihinde Alaca ilçemizle ‘bismillah’ diyerek başlattığımız kongre sürecimiz 27 Ağustos’ta Dodurga, aynı tarihte Kargı ve 28 Ağustos Oğuzlar ile devam etti. İlçe kongrelerimiz 4 Eylül tarihinde yapılacak olan Boğazkale ilçe ile sona erecektir. Delegelerimizin yoğun katılımlarıyla tam bir demokrasi şöleni örneği olan kongrelerimizde bilge liderimiz Devlet Bahçeli’nin de söylediği gibi; ‘şölen ortamına geçecek olan kongrelerimizde kaybeden yoktur, bilakis kazanan Milliyetçi-Ülkücü harekettir. Kongre sürecimizin ardından yenilenen il ve ilçe yönetimlerimizle daha güçlü, daha dinamik ve eski-yeni ayrıştırmadan, birleştirici ve toparlayıcı bir şiarla hareket edip mesai kavramı gütmeksizin gece gündüz çalışacağız. Genel seçimlerde elde ettiğimiz başarıyla gazi meclisimize yiğit bir vekil çıkarmanın gururunu yaşarken diğer yandan da yerel seçimlerde de aynı gururu yaşamanın gayesi içerisinde çalışmaktayız. Her ne kadar kongre süreci içerisinde olsak da diğer yandan mahalli idareler seçimleri için de var gücümüzle çalışmaktayız. Kongrelerimiz için şehrimize teşrif eden sayın vekilimiz Vahit Kayrıcı bey gittiğimiz her ilçede vatandaşların dertlerini dinleyerek, sıkılmadık el çalınmadık kapı bırakmayarak halkımızın teveccühüne teveccüh katmaktadır. Şehrimiz daima yakından ilgilenen ve gece gündüz çalışma vekilimiz Vahit Kayrıcı’ya teşekkür eder basınımızın güzide temsilcilerini ve tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyoruz.” ifadelerini kullandı.