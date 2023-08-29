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Çorum’da şehidimiz P. Asb. Kd. Çvş. Buğra Çalgay’ın 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü gerçekleştirilecek cenaze töreni vesilesi ile 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri sadece sabah saat 09.30'da Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma programı ile icra edilecek.

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, tebrikatların kabulü, bayram kutlama programı ve kabul töreni (Resepsiyon) iptal edildiği belirtildi.

Şehidimizin naaşı 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü 11.00'de Amasya Merzifon Havaalanı’ndan alınarak, öğlen namazına müteakip Akşemsettin Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çorum Şehitliği’nde toprağa verilecek.

30 AĞUSTOS ZAFER KONSERİ ERTELENDİ

Çorum Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tertiplediği Tuğçe Kandemir konseri de şehit cenaze töreni nedeniyle ertelendi.