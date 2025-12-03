Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin Aralık Ayı Encümen Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda; 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.

Sahipsiz hayvanların korunması, rehabilitasyonu ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik mevcut uygulamalar değerlendirilerek, önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alındı.

Ayrıca toplantıda 2026 yılı işletme ihalesi ile 2026 yılı bütçesi görüşüldü.

Muhabir: Çorum Hakimiyet