Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK )’na bağlı Birlik Sağlık-Sen’in İl Veysel Demiral, yeni yönetmeliğe tepki göstererek iş bırakma eylemi başlatan aile hekimlerini desteklediklerini söyledi.

Yeni yönetmelikle birlikte aile hekimliklerinde çalışan hekim ve hemşirelerin iş huzurunun bozulduğunu belirten Veysel Demiral, “Yönetmelikle hekim ve hemşirelerimizin sözleşmelerinin yenilenmesinin önceden kesinlik kazanmamış olması iş güvencesizliği oluşturmaktadır” dedi.

Aile Hekimliği Birim Nüfusu Katsayı çarpanı arttırılmasıyla tavan nüfusun 3 bin 500’e düşürüldüğünü aktaran Demiral, bu nedenle çalışanların kazancında yüzde 10 civarında kayıp olacağı öngörüldüğünü söyledi.

Demiral, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Aile hekimine kayıtlı nüfuslar yaşa göre sınıflandırmalara ayrılmış olmasının sonucunda yine aile hekimliği çalışanlarının gelir kaybı yaşayacağı beklenmektedir.

Son 6 ay içerisinde Aile Sağlığı Merkezi’ne başvuru yapmayan vatandaşın faturası Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanlarına kesilmiş ilgili nüfustan aile hekimliğinde çalışan sağlık personellerine ödenecek ödemeler yarı yarıya düşürülmüştür.

Hastalara reçete edilmesi gereken antibiyotik, ağrı kesici ve mide ilaçları gibi ilaçların yazılmasına kısıtlanma getirilmesi ve gelir kaybı öngörülmesi her geçen gün artan sağlıkta şiddetin artmasına zemin hazırlayacaktır.

Bu yönetmelikle, yetersiz olan Aile Sağlığı Merkezi Gider ödemesinde kesinti yapılmasının önü açılmıştır. Yapılan kesintilerden dolayı vatandaşa sunulan sağlık hizmetinin kalitesinin düşeceği de bu günden görülmektedir.

Aile hekimliği 1. Basamak koruyucu sağlık hizmeti sunumunu gerçekleştiği kurumlardır. Performans teşvik gibi kriterlerden arındırılmalı, eğer teşvik verilecekse vatandaşa en iyi koruyucu sağlık hizmetini verene teşvik verilmelidir.Entegre Aile Hekimliğinde Görevli Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanına yüklenen nöbetler insani çalışma sınırının üstünde olup, aksi durumda maaş kesintisi getirilmiştir.

Bu şartlarda entegre sağlık hizmetlerinde görev yapacak hekim ve sağlık çalışanı istihdamında sıkıntılar yaşanacaktır. Aile Sağlığı Çalışanlarının Aile Hekimliği Kanunu’nda öngörülen tavan ücretin 1,5 katına kadar ödeme alabilir diye sınırlandırıldığından, çoğu aile sağlığı çalışanı hak ettiği ücreti bile alamamaktadır.

Bu yönetmelik sahada ciddi ebe, hemşire açığı varken, emsallerinden daha az bir ücrete aile hekimliği uygulamasında çalışacak olan hemşire ebe kalmayacaktır. Yayımlanan yönetmelikle hekim ve hemşirelerimizin özlük ve mali haklarımızda ciddi mağduriyetler yaşanacaktır.

Beklerdik ki çıkarılan bir yönetmelikte pek çok çalışanımızı zor durumda bırakan ve her geçen gün artan aşı reddine, pek çok hekimin yanında olmayan hemşireden dolayı yaşanan sıkıntının giderilmesi için adımlar atılmasına, olmayan bir hemşirenin işlerini yapan diğer hemşireye ödenen ücretin en az asgari ücret seviyesine çıkartılmasına (devlet bir hemşireye iki kişilik iş yaptırıp, ayada 5-6 bin TL ödeyemez) aile hekimlerinin özel mülk sahipleriyle karşı karşıya gelmesinin önünü kesmek adına, kamu hizmeti veren aile hekimlerimizin kamu binalarında istihdam edilmelerinin de yer almasını isterdik.”