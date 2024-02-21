Çorum'da kökeni Hititlere dayandığı düşünülen Çiğdem Aşı Şenliği gerçekleştirildi.

Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı tarafından Namazgah’ta organize edilen şenlikte katılımcılara bulgur ve çiğdem çiçeğinden yapılan çiğdem aşı ile helva ve ayran ikram edildi.

Programa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Birlik ve beraberliğin sembolü de olan çiğdem aşı etkinlikte siyasi partilerin belediye başkan adayları birlikte çiğdem aşı yiyerek seçim sohbeti yaptı.