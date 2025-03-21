Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkanlığı tarafından, 62 ilin şube başkanlarının katılımıyla Şube Başkanları Toplantısı ve İftar Programı Ordu Anemon Hotel’de gerçekleştirildi.

Toplantıya Çorum Şube Başkan Yardımcısı Yüksel Basar da katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen organizasyona; Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Karlıbel katıldı.

TFFHGD Genel Başkanı Kahraman Minnet, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Şener Aydın, Türkiye Futbol Federasyonu 6. Bölge Müdürü Hasan Özbulut, TFF 6. Bölge Bölgesel Hakem Kurulu Üyesi Ercan Hellaç, TÜFAD Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Bayrak katıldı.

Ordu ASKF Başkanı Metin Kır ve Ordu TÜFAD Başkanı Turgut Kır da katıldı. Futbol ailesini bir araya getiren organizasyonda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Türk hakemliğinin gelişimi, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri de değerlendirildi.

TFFHGD Genel Başkanı Kahraman Minnet, yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür ederek, camia olarak her zaman dayanışma içinde olunması gerektiğinin altını çizdi. Program iftar yemeği ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.