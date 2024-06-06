Bisiklet: İki tekerlekli, pedallı insan gücü ile ilerleyen bir ulaşım aracıdır. Trafik kazaları riskinin yanında, hem sağlık hem de ekonomik açıdan faydalıdır. Diğer taraftan bisiklet sahibi olmak her çocuğun, gencin hayalidir.1977 yılında Ankara'da ilkokul beşinci sınıfa giderken o zamanın parasıyla 50 kuruşa bisiklet kiraladım ama binmeyi bilmediğim için elimde gezdirip getirdim. Bisikleti gezdirmekten bile zevk almamı hiç unutmuyorum.

Bisikletlerin kullanım çeşitleri:

1. Bebeklerin bisiklet kullanımı: Genelde üç tekerleklidir ve evlerde, bahçelerde, parklarda büyüklerin gözetiminde kullanırlar. Daha doğrusu kesinlikle büyüklerin refakatinde kullanılması gerekmektedir. Yoksa en basiti bahçede beton zeminde bisiklet sürerken bisikleti devirir ve başını beton zemine vurur da, telafisi mümkün olmayan zarar görebilir.

2. Çocukların bisiklet kullanımları: Bebeklik döneminden çıktıkları için bisikletleri artık iki tekerleklidir. Üç tekerlekli bisikletlere binmeye utanırlar. Ayrıca başlarında aile büyüklerini de görmek istemezler. Ev - okul bahçelerinden biraz daha uzaklaşarak sokaklara, caddelere çıkarlar. Çok iyi eğitilmeleri ve mutlaka uzaktan da olsa takipleri gerekmektedir.

3. Ortaokul - lise öğrencilerinin bisiklet kullanımı: Okula giderken servise binmemek dolaysıyla aile bütçesine ek yük getirmemek adına tercih edilir. Bu öğrencilerin çok iyi eğitimli- bilinçli olması lazımdır. Öğrencilerin sınav stresi, çantalarının sırtında veya direksiyona takılı olması, kalabalık trafiğin içine girilmesi, kask takılmaması, grup halinde gitmeleri, bisiklet üzerinde agresif hareketler yapmaları, bir yerine üç kişi binmeleri gibi etmenler ayrı bir risk olarak öne çıkmaktadır.

4. Gençlerin bisiklet kullanımları: Öğrenci olmayan gençler zevk için veya iş yerine gitmek için kullanırlar. Yukarıda açıkladığımız tehlikeler bilgiler bu grup içinde geçerlidir.

5. Orta veya yaşlı gruplarının bisiklet kullanımları: Bunların kullandığı bisikletlere şehir bisikletleri denir. Bu bisikletlerin çoğu zaman ön ve arkalarında sepetleri, dinamolu ışıklandırma sistemleri vardır. Avrupa'nın pek çok yerinde genç-yaşlı insanlar şehir içindeki işlerini görmek, bir yerden bir yere gitmek, yük taşımak için bu bisikletleri kullanırlar. Bu gruplar genelde zevkten ziyade ihtiyaç hissettikleri için bisiklete binmeyi tercih ederler. Ekonomik olması nedeniyle işe gitme veya evden çarşıya gitme amaçlı olarak kullanırlar. Bunda en büyük tehlike bisikletlerin periyodik bakımının tam olmaması, iki üç kişi binmesi veya yaşlı kişilerin dikkat eksikliği nedeniyle yaşayabilecekleri olumsuzluklar olarak gözlenmektedir.

6. Spor amaçlı bisiklet kullanımları: Bunlara yarış bisikleti, dağ bisikleti denir. Bu grup içerisinde bisiklet kullananlar genel olarak bilinçlidir. Çeşitli etkinliklere ve yarışmalara katılırlar. Kask, dizlik kullanırlar. Bisikletlerinin periyodik bakımları tamdır.

7. Tur bisikleti kullanımları: Uzun yollarda kullanılmak üzere üretilirler. Bu bisikletlerin ön ve arka kısımlarında çanta taşımaya imkânları vardır. Çamurluklar, rahat sele ve gidonlar kullanırlar. Tek amacı uzun mesafelere binicisini ve binicinin eşyalarını taşımak olan bu bisikletlere tur bisikleti denir. Bunlarda bilinçli gruplar arasındadır. Daha çok turistler kullanır.

Özeti: Okulların tatile yaklaştığı şu günlerde ne olur, çocuklarımıza dikkat edelim. Hatta gıyabi kontrol edelim. Bazen trafiği o kadar tehlikeye atıyorlar ki, Allah korusun hem kendileri bedel ödüyor hem de kurallara uymaya çalışan sürücülere bedel ödetiyorlar. Birde evlat acısı yaşanmışsa bunun tarifini izah etmek mümkün değildir.

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