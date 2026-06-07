o Çadır:

Pratik ve kullanışlı bir çadır, olası depremlerde acil barınma ihtiyacınızı karşılayabilir. Çünkü deprem sonrasında eviniz hasar görmüş olabilir ya da korkudan eve girmek istemeyebilirsiniz. Böyle durumlarda çadır, ciddi sıkıntılar yaşamanızı önleyecektir.

o Çekme Halatı:

"Koyunu güden, kurdu görür" hesabı, aracımız varsa gece ya da gündüz yolda kalma ihtimalimiz de vardır. Aracımız arızalandığında onu en yakın güvenli noktaya veya tamirciye kadar çektirmemiz gerekebilir. İşte bu durumda sağlam ve kullanıma hazır bir çekme halatı büyük önem taşır.

Çekme halatınız varsa sorun yoktur. Ancak yoksa, yoldan geçen araçlardan yardım istemek zorunda kalabilirsiniz. Bu da her zaman kolay olmaz. Çünkü ya araçlar durmadan geçer ya da onların da çekme halatı yoktur. Bazen de kopma riski taşıyan ipler veya urganlarla araç çekilmeye çalışıldığına şahit oluruz. Bu tür yöntemler hem tehlikeli hem de risklidir.

o Takoz:

Araçlarda takoz bulundurmak son derece önemlidir. Çünkü yolculuğun yazı var, kışı var; dağı var, bayırı var.

Düşünün ki kışın Osmancık'tan Çorum'a geliyorsunuz. Kırkdilim'de yoğun kar, fırtına ve buzlanma var. Üstelik aracınızın el freni de çalışmıyor. Yandaki araca yol vermek isterken aracınız geriye doğru kaymaya başladı. Tekrar hareket etmekten çekiniyorsunuz. Tekerleğin arkasına taş koymak istiyorsunuz ancak her taraf buz tuttuğu için taş da bulamıyorsunuz.

İşte böyle bir anda imdadınıza kullanılabilir bir takoz yetişecektir. Eğer takozunuz yoksa ya da kullanılamayacak durumdaysa, uçuruma biraz daha yaklaşmış olabilirsiniz.

o Su Bidonu:

Aracınızda mutlaka içilebilir su bulundurulmalı ve bu su en az ayda bir yenilenmelidir. Çünkü yangın, deprem ve benzeri afetlerde su ihtiyacı ilk sırada gelir.

Herkes aracında düzenli olarak yenilenen bir miktar su bulundurursa, acil durumlarda en azından temel içme suyu ihtiyacını kimseye muhtaç olmadan karşılayabilir. Marmara ve Kahramanmaraş depremlerinde suyun ne kadar hayati olduğunu hepimiz gördük. Ancak zaman geçtikçe bazı gerçekleri unutabiliyoruz. Siz farklı olun ve unutmayın. Velhasıl, aracınızda daima içilebilir durumda su bulundurun.

o Telefon Şarj Aleti:

Aracınıza uygun bir telefon şarj aleti bulundurmalısınız. Olası afetlerde telefonunuzun şarjı bitebilir. Elektrik kesintisi de varsa, iletişim kurmanız güçleşir. Bu nedenle araç içi şarj cihazı önemli bir ihtiyaçtır.

o Düdük:

Afet ve acil durumlarda sesinizi duyurabilmek için aracınızda mutlaka bir düdük bulundurun. Özellikle enkaz altında kalma veya yardım çağırma gerektiren durumlarda hayati önem taşıyabilir.

o İlk Yardım Çantası:

İlk yardım çantasının içinde steril gazlı bez, uçları yuvarlatılmış makas, alerji yapmayan plaster, küçük bir cımbız, çeşitli boyutlarda yara bantları, eldiven, sargı bezi, atık poşeti, üçgen bandaj, el feneri, kalem, kâğıt, düdük ve bir ilk yardım kitabı bulunmalıdır.

Bunun yanında ilk yardım eğitimlerine katılarak doğru bilgi sahibi olmak da önemlidir. Sırf trafik cezasından kurtulmak için araçta bulundurulan ilk yardım çantası, ihtiyaç anında yaşanacak acıları önleyemez.

o Hava Pompası / Kompresör:

Lastiğinizin havası indiğinde veya küçük bir hasar oluştuğunda, en yakın lastikçiye ya da tamirciye kadar ulaşmanızı sağlayabilir. Bu nedenle araçta taşınması faydalıdır.

o Alet-Edevat Çantası:

Pense, tornavida, tel, ip, sicim, koli bandı, anahtar takımı, kalem, kâğıt, bıçak gibi temel malzemelerin bulunduğu bir alet çantası bulundurmak yararlıdır.

Bazen acil bir işiniz çıkar ve bir arkadaşınızdan emanet araç alırsınız. Yolda küçük bir arıza meydana gelir. Örneğin bir vida düşer veya bir kablo yerinden çıkar. Basit bir müdahaleyle sorun çözülebilecekken gerekli malzeme araçta bulunmuyorsa, tamirci çağırmak ve daha fazla masraf yapmak zorunda kalabilirsiniz.

o Bir Miktar Nakit Para:

Kredi kartlarının yaygınlaşmasıyla birlikte evde, cüzdanda veya araçta nakit para bulundurma alışkanlığımızı büyük ölçüde kaybettik.

Japonlar ve onlardan önce atalarımız, "Geliriniz ne kadar az olursa olsun, bir köşede mutlaka bir miktar paranız bulunsun." diye öğüt vermişlerdir. Özellikle deprem sonrasında veya yol üzerindeki bazı tesislerde kredi kartları çalışmayabilir ya da onay alınamayabilir.

Bu nedenle aracınızın ulaşılması kolay olmayan bir köşesinde; ekmek, su ve aydınlatma aracı gibi temel ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek miktarda nakit para bulundurmanızı tavsiye ederim. Ayrıca normal zamanlarda cüzdanınızı evde unuttuğunuzda da işinizi görecektir.

o Harita / Telefon Rehberi / Acil Durum Bilgileri:

Aracınızda aşağıdaki bilgilerin yer aldığı bir not bulundurmanız faydalı olacaktır:

* Ad ve soyadınız

* Ev ve iş yeri adresiniz

* Telefon numaralarınız

* Acil durum telefonları

* Kan grubunuz

* Sürekli kullandığınız ilaçlar

* Alerjiniz olan ilaçlar

* Geçirdiğiniz ameliyatlar

* Güvendiğiniz bir veya iki motor ve elektrik ustasının telefon numarası

Afet veya acil durumlarda aracınızı bir başkası kullanmak zorunda kalabilir. Ayrıca navigasyon sistemleri her zaman çalışmayabilir. Özellikle afet sonrasında bu tür bilgilerin önemi daha da artar.

o Güvenlik Bastonu:

Araçta bulundurulan bir güvenlik bastonu, en azından caydırıcı bir unsur olabilir.

(Bunun yanında aracınızın anahtarını, belgesiz otopark görevlilerine teslim etmeyiniz. Anahtarın bu şekilde teslim edilmesinden sonra meydana gelen araç kayıpları, bazı durumlarda hırsızlık değil dolandırıcılık kapsamında değerlendirilebilir ve kasko ödeme yapmayabilir. 15.03.2007 Star TV)