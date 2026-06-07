Aracınızda, aracın özelliklerine uygun kapasitede, kuru kimyevi tozlu (KKT) bir yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır. Cihaz; sürücü mahalline yakın, ön tarafta ve gerektiğinde kolayca ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır. Mümkünse MAP 40 yerine MAP 90 dolumlu cihazlar tercih edilmelidir.

Yangın söndürme cihazının yalnızca araçta bulunması yeterli değildir; doğru kullanımı da bilinmelidir. Zaman zaman uygulamalı tatbikat yapılması faydalıdır. Bu tür denemeler piknik gibi uygun ortamlarda gerçekleştirilebilir. Çünkü bir kaza anında sürücü araç içinde sıkışabilir ve yanında bulunan bir çocuk ya da yolcu, yangına bilinçli şekilde müdahale etmek zorunda kalabilir.

Ne yazık ki çoğu zaman yangın söndürme cihazını ya hiç bulundurmuyoruz ya da sadece trafik cezasından kurtulmak için bagajda göstermelik olarak taşıyoruz. Daha da önemlisi, birçok kişi mevcut cihazın nasıl kullanılacağını bilmiyor. Denizi geçip derede boğulmamak gerekir. Yüksek bedeller ödeyerek satın aldığımız araçları korumak için, nispeten düşük maliyetli ve işlevsel bir yangın söndürme cihazını ihmal etmek çok daha ağır sonuçlar doğurabilir.

Bir örnek düşünelim:

Gece saatlerinde Osmancık'a giderken Kırkdilim'de kaza yaptınız. Önemli bir yaralanmanız yok; ancak araç içinde sıkışıp kaldınız. Telefon çekmiyor, korna çalışmıyor. Bu sırada aracın içinden hafif dumanlar yükselmeye başladı.

a) Sağa sola baktınız, yangın söndürme cihazı yok. Müdahale etme imkânınız bulunmuyor. Yanar mısınız? Evet.

b) Sadece ceza yememek için göstermelik bir cihaz almıştınız. Panikle cihazı aldınız, pimini çektiniz; ancak içi boş çıktı. Yanar mısınız? Evet.

c) Kaliteli bir cihaz satın almıştınız fakat ses yaptığı için bagaja koydunuz. O an bagaja ulaşma imkânınız yok. Yanar mısınız? Evet. Önce siz yanarsınız, sonra da cihaz.

d) Bu tavsiyeleri dikkate aldınız; kaliteli bir yangın söndürme cihazı alıp kolay ulaşılabilecek bir yere yerleştirdiniz. Ayrıca tatbikat yaparak kullanmayı öğrendiniz. Hemen cihazı alıp başlangıç aşamasındaki yangına müdahale ettiniz ve söndürdünüz. Yanar mısınız? Hayır. O an, sizi bu konuda bilinçlendirenlere teşekkür eder ve "Sağ salim evime ulaşırsam, evim için de kaliteli bir yangın söndürme cihazı alacağım." dersiniz.

Araçla seyahat ederken motordan duman çıktığını fark ederseniz, öncelikle aracı güvenli bir şekilde yolun sağına çekin. Kontağı kapatın ve el frenini çekin. Yangın söndürme cihazınızı alarak motor kaputunu yavaşça açın. Kaputun birden açılması, içeri giren oksijen nedeniyle alevlerin büyümesine yol açabilir. Daha sonra yangına bilinçli bir şekilde müdahale edin.

Unutmayın; 1 kilogramlık bir yangın söndürme cihazı sürekli basılı tutulduğunda yaklaşık 6-7 saniyede boşalır. Bu nedenle cihaz dikkatli ve kontrollü kullanılmalıdır.

17. Yedek Anahtar

Aracınızın yedek anahtarını ihtiyaç hâlinde kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde muhafaza edin. İl dışına çıkarken yedek anahtarı eşinizin veya güvendiğiniz bir kişinin çantasında bulundurmanız faydalı olacaktır. Böylece anahtar kaybı durumunda ciddi mağduriyet yaşamazsınız.

Küçük çocuklara araç anahtarı verilmemeli, güvenlik hiçbir zaman ihmal edilmemelidir. Özellikle eğimli yerlerde mola verirken veya araç temizliği yaparken el freni mutlaka çekilmeli, ön tekerlekler hafifçe sağa ya da sola çevrilmelidir.

18. Depreme Araçta Yakalanırsanız

Deprem sırasında araç içinde bulunuyorsanız, "Deprem Anında Yapılması Gerekenler" bölümündeki önerileri uygulayınız. (Depremle Yaşamak kitabım)

19. Yakıt Seviyesi

Aracınızın deposunda her zaman en az 300-400 kilometre yol yapabilecek kadar yakıt bulundurmaya özen gösteriniz. Özellikle afet ve acil durumlar açısından bu tedbir büyük önem taşır. (Bkz. Deprem Öncesi Hazırlıklar Bölümü.)

Eskiden savaşlar için söylenen bir söz vardır:

"Bir mıh bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da bir ülkeyi kurtarır."

Trafik güvenliği de benzer bir anlayış gerektirir. Uzun araştırmalar ve tecrübeler sonucunda oluşturulan trafik kurallarına uyduğumuzda, ayrıca imkânlarımız ölçüsünde uymayanları da uyardığımızda; olası kazalara karşı önce kendimizi, sonra ailemizi ve nihayetinde toplumumuzu korumuş oluruz.

Kazasız, belasız ve güvenli yolculuklar dileğiyle…

İLGİNÇ: Kırkdilim Tüneli'nde hız limiti 70 km. Osmancık istikametinde burayı kullanan herkesin merakı bu limiti geçersem acaba trafik cezası yazılır mı? Buna mukabil bu limiti geçersem trafik kazası olabilir mi diye düşünen var mı? Çok merak ediyorum. Varsa bilinçlenme mevcuttur. Yoksa, 'ala külli hal' üzre devam.

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