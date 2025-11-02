İskilip'te bir araç bisikletli çocuğun üzerine devrildi.
İskilipliyiz.com'da yer alan habere göre, İskilip şehir içi Tosya yolu üzerinde, Erenler Sağlık Ocağı karşısında meydana gelen kazada 12 yaşındaki M.Ş. (12) yaralandı.
Annesiyle birlikte bisikletiyle yaya yolundan ilerleyen M.Ş., karşı şeritten gelen E.E. (20) idaresindeki 19 ABT 612 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araç, bisiklet süren M.Ş.’nin üzerine devrildi.
Araç altında kalan küçük çocuk çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Vücudunda hafif ezilmeler bulunan M.Ş., önce İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Çocuğun durumunun ciddi olmadığı, ayaklarında hafif ezilmeler bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.