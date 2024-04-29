Küresel piyasaların gündeminde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranı ve Türkiye'nin de açıklanacak enflasyon verisi varken Borsa İstanbul, güne rekorla başlamıştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftaya önceki kapanışa göre 76,83 puan ve yüzde 0,77 yükselişle rekor seviye olan 9.992,45 puanla başlamıştı.

Günün devamında ise tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü.

10.000 puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilerleyen saatlerinde 10.000 puanı aşarak rekor kırdı.

Ulaştırma hisseleri arttı

Ulaştırma sektörü, en fazla yükselen sektörler arasında yer aldı. BIST 100 endeksindeki yükseliş, ulaştırma hisseleri öncülüğünde yüzde 0,8'in üzerine çıktı.

9.995-10.000 puan bandında dengeledi

Rekor seviye olan 10.008,02 puanı gören BIST 100 endeksi, daha sonra 9.995-10.000 puan bandında dengelendi.

Endeks, yılın ilk iş gününden bu yana 2.378 puan yükseldi

Borsa İstanbul 2024'ün Ocak ayındaki 7.624 puan seviyesinden gelerek, 2.376 puan artışla bugün 10.008,02 puana kadar yükseldi.

"Türkiye ekonomisine güven arttı"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Türkiye ekonomisine yönelik artan güven ve öngörülebilirliğin, dış finansman sağlamayı da olumlu etkilediğini belirterek, şu ifadeyi kullanmıştı:

2023 yılının ilk 5 ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti.

Exxon Mobil ile LNG görüşmesi

Öte yandan, dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da ABD'li enerji şirketi Exxon Mobil ile yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında 2,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) için görüşüldüğünü açıklamıştı.

BIST 100'de destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.