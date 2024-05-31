Çorum Belediyesi’nin “Kadınlar Geleceği Düşünüyor, Bitkisel Atık Yağlar Dönüşüyor” sloganıyla kadınlar arası düzenlenen “Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması” sona erdi. Yarışmada, 405,62 kg atık yağ toplandı.

Çorum Belediyesi, büyük bölümü mutfaklarda kanalizasyona atılan bitkisel atık yağların çevreye zararını azaltmak, çevre bilincini yaygınlaştırmak ve kadınların toplum sağlığını korumadaki rolüne dikkat çekmek amacıyla bitkisel atık yağ toplama yarışması düzenledi.

Yarışma kapsamında Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda seminerler düzenledi.

Seminerlere 646 kişi katıldı. Ayrıca daha fazla kişinin bilgi sahibi olması ve çevre konusunda duyarlılığı ölçmek için online anket çalışması yapıldı.

01 Ocak 2024 ile 20 Mayıs 2024 tarihleri arasında başvuruların alındığı yarışmaya 34 kadın katıldı. Yarışma kapsamında 405,62 kg bitkisel atık yağ toplanarak hem çevre korundu hem de tekrar ülke ekonomisine kazandırıldı.

Ödül töreni 5 Haziran’da

Yarışmada, 1. Fadime Eser (153,27 kg), 2. Hacer Tuğlacı (81,13 kg), 3. İlknur Uğur Kılcı (32,62 kg) oldu.

Dereceye girenlerin ödülleri 5 Haziran 2024 Çarşamba günü 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde düzenlenecek olan Dünya Çevre günü ve Türkiye Çevre Haftası Kutlama etkinliklerinde teslim edilecek.

Ödül olarak, birinciye airfryer, ikinciye organik kompost yapım seti, üçüncüye güneş enerjili powerbank hediye edilecek.