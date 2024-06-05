Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimlerinde yaşanan kayyum gerilimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’e verdiği cevapla gündeme gelen Aşgın; “Teröristler övülürken, devletimiz kınanırken sessiz kalamazdım” dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği, seçim gündemiyle Ankara’da toplandı. Seçimlere Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

En yaşlı üye sıfatıyla seçimlerin divan başkanlığını yapan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün konuşması sırasında sarf ettiği sözler salonda tartışmalara neden oldu. Ahmet Türk’ün Hakkari'ye kayyum atanmasıyla ilgili kınama sözlerine salondan ilk tepki Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan geldi.

Ahmet Türk’ün devleti eleştiren cümlelerine sessiz kalmayan Başkan Aşgın yerinden kalkarak “Biz de senin kınamanı kınıyoruz. Biz teröristi ne belediye başkanlığında ne de mecliste istemiyoruz. Hiçbir devlet teröriste müsamaha göstermez” dedi.

Başkan Aşgın açıklama yaptı

Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerin yaşanan tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın “Teröristler övülürken, devletimiz kınanırken, Çanakkale şehidi bir dedenin torunu olarak sessiz kalamazdım kalmadım” dedi.

“Tavrımız ve duruşumuz değişmeyecektir”

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış hakkında, silahlı terör örgütünü yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası yapmak suçlarından dava açıldığını ve yargılaması devam ettiği için görevden uzaklaştırılarak kayyum ataması yapıldığını hatırlatan Başkan Aşgın “Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında açılan ve halen devam eden soruşturma olan bir kişinin savunuluyor olması asla kabul edilemez. Terör, insanlık suçudur ve asla kabul edilemez. Hiçbir devlet, terör örgütlerine müsamaha gösteremez. Bu konudaki tavrımız ve duruşumuz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da değişmeyecektir.” dedi.