Türk Haber Sen Ordu-Çorum-Amasya-Tokat Şubesi Başkanı Hüseyin Parpucu, emekli olması nedeniyle Olağan Genel Kurulda yeniden aday olmadı.

Türk Haber Sen Şube Başkanı Hüseyin Parpucu, dün yapılan Olağan Genel Kurulda yaptığı konuşmada emekli olması nedeniyle PTT’den ayrıldığını ve bundan dolayı sendikanın bayrağını yeni arkadaşlara devrettiğini belirtti.

PTT’nin, kendisine sadece bir meslek değil, bir yaşam biçimi sunduğunu ve kamu hizmetinin, sabır, fedakârlık, dürüstlük ve adanmışlık isteyen kutsal bir yol olduğunu belirten Hüseyin Parpucu, “Bu yolda yürürken yaşadığım her zorluk bana bir şey öğretti, her başarı ise daima gurur kaynağım oldu. Yıllar içinde birçok görevde bulundum, birçok dostla, kıymetli arkadaşlarla omuz omuza çalıştım. İler birinizin katkısı, desteği ve emeği benim için çok değerliydi. Özellikle yöneticilik dönemimde birlikle verdiğimiz mücadeleleri, çözüm arayışlarımızı ve ortaya koyduğumuz değerleri asla unutmayacağım. Resmi görevim sona erse de, gönlüm her zaman sizlerle ve bu kurumla bağlı kalmaya devam edecek” dedi.

30 yıl önce tanıştığı sendikasının, o günlerde gerek üye sayısı gerekse örgütsel yapı açısından oldukça zayıf olduğunu kaydeden Hüseyin Parpucu, “Bugün geldiğimiz noktada, hem sayısal hem de örgütsel anlamda çok daha güçlü, bilinçli ve kararlı bir yapıya sahibiz. Bu gelişim, değerli üyelerimizin desteği, katkısı ve güveni sayesinde mümkün oldu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sendikal mücadelede karşılaştığı zorluklar, krizler, baskılar ve haksızlıklar karşısında asla geri adım atmadıklarını dile getiren Parpucu, “Çünkü biz yalnızca bir sendika değil, bir dayanışma hareketiyiz. Biz, birbirine omuz vermeyi bilen, birlikte yürüyen bir topluluğuz. Türkiye Kamu-Sen, Türk milletinin birlik ve beraberliğini, Türk devletinin bölünmez bütünlüğünü esas alan bir vicdan hareketidir. Bu bilinçle, görevimi büyük bir iç huzurla devrediyorum. Çünkü biliyorum ki mücadelemiz, benden sonra da emin ellerde devam edecek. Yeni görevi devralacak genç, dinamik ve kararlı arkadaşlarımıza güvenim tamdır. 29 yıl boyunca, sizlerin güveni ve desteğiyle sürdürdüğüm Türk Haber-Sen İl Temsilciliği ve Şube Başkanlığı görevini büyük gururla yerine getirdim. Bu süreçte sadece bir sendika değil, aynı zamanda bir aile olduk. Kimi zaman zorluklarla boğuştuk, kimi zaman başarılarımızı birlikte kutladık Ama her zaman ilkeli duruşumuzu ve kamu çalışanlarının haklarını savunma kararlılığımızı koruduk. Geriye dönüp baktığımda; dolu dolu geçen yıllar, emekle örülmüş anılar ve arkamda bıraktığım sayısız güzel iz görüyorum. Ve biliyorum ki, sendikamız aynı çizgide yoluna devam edecek. Görevi devralacak arkadaşımıza şimdiden başarılar diliyorum. Bu uzun yolculukta bana eşlik eden, omuz veren tüm mesai arkadaşlarıma, sendika yönetim kurulundaki dostlarıma, iş yeri temsilcilerimize ve tüm üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet, mekanlarının cennet olmasını diliyorum. Bu süreçte kazandığım en büyük değer ne oldu derseniz: Samimi dostluklar, güvene dayalı arkadaşlıklar ve gönül bağları... Türkiye'nin en ücra köşelerinde, belki hiç yüz yüze gelmediğimiz ama bir şekilde tanıştığımız, bir telefonla başlayan dostluklar; hayatımın en değerli kazanımlarından oldu. İşte bu, benim için en büyük kazançtır. Artık yeni bir hayatın eşiğindeyim. Ama bilin ki, kalbim hep burada, Türk Haber-Sen çatısı altında atmaya devam edecek. Bu bir veda değil, bir bayrak değişimidir. Görevler değişebilir, ama mücadele ruhu ve dostluklar her zaman baki kalacaktır. Elbette ki eksiklerim olmuştur, istemeden kırdıklarım da... Hepinizden helallik diliyorum. Benim de hakkım varsa, helal olsun. Başta kurucu genel başkanımız Ali Işıklar olmak üzere, emeği geçen tüm büyüklerimize şükranlarımı sunuyor; yeni yönetime ve üyelerimize başarılar diliyorum. Ve son olarak şunu söylemek isterim: "Görev süreniz ne kadar uzun olursa olsun, esas önemli olan o sürede nasıl izler bıraktığınızdır." Umarım ben de güzel izler bırakabilmişimdir. Katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı