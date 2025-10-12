Türk Haber Sen Ordu-Çorum-Amasya-Tokat Şubesi Olağan Genel Kurulu dün yapıldı. Türk Haber Sen Şube Başkanı Hüseyin Parpucu’nun emekli olması nedeniyle yeniden aday olmadığı genel kurulda başkanlığa Fahri Hancı seçildi.

Umay Otel Düğün Salonunda gerçekleştirilen genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Ardından ise genel kurulu yönetecek divan heyeti belirlendi. Divan Başkanlığına TÜRKAV Şube Başkanı İsmail Deli, katip üyeliklere ise Türk Büro Sen Şube Başkanı Emir Dağaşan ve Türk Enerji–Sen İl Temsilcisi Mehmet Ulucan getirildi.

Genel Kurulun açılışında konuşma yapan Türk Haber Sen Şube Başkanı Hüseyin Parpucu, büyük bir heyecanla başlayıp, tam 41 yıl onurla yürüttüğü kamu görevini ve 30 yıl önce büyük bir inançla katıldığı sendikal mücadelenin ardından, şubat ayında emekli olması vesilesiyle PTT’den ayrıldığını ifade ederek, “Bugün de Türk Haber Sen Çorum Şube Başkanlığı görevime veda ediyor, sendikamızın bayrağını yeni arkadaşlara devrediyorum. Ancak Genel Merkez, Denetleme Kurulu üyeliğim, genel kurula kadar devam edecek” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Selim Aydın ise ­ Hüseyin Parpucu’ya şimdiye kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek göreve gelecek olan yeni yönetime başarılar diledi.

Konuşmaların ardından yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetleme kurulu raporu oy birliği ile kabul edildi.

Fahri Yancı’nın tek aday olduğu genel kurulda Türk Haber Sen Ordu-Çorum-Amasya-Tokat Şubesinin yeni yönetiminde şu isimler yer aldı:

“Yönetim Kurulu: Fahri Hancı, Rafet Kırcı, Ahmet Çavdar, Zeki Atlı, Emel Yaşar Ettin, Murat Güzeloğlu, Yavuz Yılmaz. Denetleme Kurulu: Fatih Kartal, Halil Altunkaya, Doğan Atik, Şerif Yılmaz, Gökhan Seyhan. Disiplin Kurulu: Muhsin Alaca, Bülent Yıldırım, Hasan İnce, Ahmet Tayfun Karlıdağ, İlhan Pehlivan. Genel Merkez Üst Kurul Delegeleri: Mevlüde Çıtak, Zeki Atlı, Murat Güzeloğlu.”