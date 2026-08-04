Düzce'de kamp yapan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sabah saatlerinde salon çalışması gerçekleştirdi.
Futbolcular, ağırlık ve kuvvet antrenmanlarıyla da güç depoladı.
Günü akşam yapacağı saha antrenmanıyla tamamlayacak Çorum FK'li futbolcular, 6 Ağustos'ta sona erecek Düzce kampının ardından yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.
Muhabir: Anadolu Ajansı