Çorumlu Emin Tiryaki milli takım kampında
Çorumlu Emin Tiryaki milli takım kampında
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Düzce'de kamp yapan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sabah saatlerinde salon çalışması gerçekleştirdi.

Futbolcular, ağırlık ve kuvvet antrenmanlarıyla da güç depoladı.

Günü akşam yapacağı saha antrenmanıyla tamamlayacak Çorum FK'li futbolcular, 6 Ağustos'ta sona erecek Düzce kampının ardından yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.

Muhabir: Anadolu Ajansı