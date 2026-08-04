Türkiye Futbol Federasyonu, eski İngiliz hakem Anthony Taylor'ın elit hakem direktörü olarak Merkez Hakem Kurulu'nda görevine başladığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yeni sezon öncesinde Merkez Hakem Kurulu'nda elit hakem direktörü olarak görevine başlayan eski İngiliz hakem Anthony Taylor'la ilgili bir açıklama yayınlandı.

Konuyla ilgili açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Türk hakemliğinin gelişimine katkı sağlayacak önemli bir iş birliğine imza attı. Dünya futbolunun en deneyimli elit hakemlerinden Anthony Taylor, MHK Elit Hakem Direktörü olarak görevine başladı.” denildi.