Giresun Bulancak’ta yapılan Analig Bocce grup birinciliğinde Çorum erkek takımı tüm maçlarını kazanarak birinci olarak yarı final grubuna yükseldi.

8-11 Temmuz tarihlerinde Bulancak’ta yapılan Analig grup birinciliğinde on takım mücadele etti.

Çorum erkek takımı idareci Muhammed Yasin Çinkaya ve antrenör Hakan Çıtak yönetiminde Alperen Bozdoğan, Akın Özkaya, Muhammed Çağrı Çalışkan, Ali Eymen Çalışkan ve Doğa Çağın Çıtak’dan oluşan kadrosu ile mücadele etti.

Yaptığı tüm maçlarını kazanan Çorum Bocce erkek takımı 6-10 Ağustos tarihleri arasında Erzincan’da yapılacak yarı final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.