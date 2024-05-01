Antalya Kemer’de yapılan Türkiye Bocce Petank Şampiyonasında bir altın bir bronz madalya kazanan sporculardan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a ziyaret.

Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Bocce Petank Türkiye Şampiyonasında Ömer Ceylan gençler kategorisinde altın madalya kazanırken Mehmet Yalçın ise büyüklerde bronz madalyanın sahibi olmuştu. İki sporcu antrenörleri Hakan Çıtak ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Hakan Çıtak Türkiye Şampiyonası hakkında bilgiler verdi ve destekleri için Cemil Çağlar’a teşekkür etti. İl Müdürü Çağlar ise Türkiye Şampiyonasında kazandıkları başarıdan dolayı sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.