Çorum Amatör futbolundan yetişen ve Türkiye liglerinde bir çok kulüpte forma giyen Nurettin Çağlar iki yıldabir şampiyonluk yaşama geleneğini bu yılda sürdürdü. Çağlar Batman Petrolspor forması ile dördüncü şampiyonluk kupasını bu hafta sonu kaldıracak.

1993 Çorum doğumlu Nurettin Çağlar iki sezon Çorum Gençlerbirliği’nde futbol oynadıktan sonra HE Kültürspor’a transfer oldu yedi yıl mavi beyazlı takımda alt yapılardan başlayarak forma giydi. 2011 yılında amatör olarak Kırıkhanspor’a transfer olan Nurettin Çağlar bir sonraki sezon bu takımla şampiyon oldu ve ilk profesyonel imzayı attı.

2014-15 sezonunda ilk şampiyonluk sevincini o zamanki ismi Anadolu Üsküdar şu anki ismi Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri olan takımla kazandı. Ardından Fethiyespor’da bir sezon forma giydikten sonra 2017-18 sezonunda Uşakspor’a transfer olan Nurettin Çağlar kırmızı siyahlı takımla futbol hayatının ikinci şampiyonluk sevincini yaşamayı başardı.

2019-20 sezonunda Karatay Termal Konyaspor forması giyen Nurettin Çağlar aynı sezon ortasında Somaspor’a transfer oldu ve siyah beyazlı takımla 2020-21 sezonunda futbol hayatındaki üçüncü şampiyonluğunu yaşadı ve iki yılda bir şampiyonluk serisini devam ettirdi.

2021-22 sezonunda ilk yarıda Diyarbekirspor ikinci yarıda Mersin İdman Yurdu ile anlaşan daha sonra fesh ederek Nazilli Belediyespor ile anlaşan Nurettin Çağlar bu sezon başı ise Batman Petrolspor’a imzayı attı. İki yılda bir şampiyonluk yaşama geleneğini sürdürmek isteyen tecrübeli futbolcu takımı ile bunu bu sezonda başardı. Sezonu altı gol dört asistlik katkısı Batman Petrolspor 3. lig 2. grupta şampiyon olarak 2. lige yükselmeyi başardı.

Nurettin Çağlar on yıllık profesyonel futbol hayatında dördüncü şampiyonluk kupasını bu hafta sonu Batman Petrolspor’da kaldıracak. Yeni sezon için ise yeni hedefler için yola devam edecek.