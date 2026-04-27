Okullu Yıldız Erkekler Bocce’de şampiyonluğu Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu kazandı.

12 okuldan 60 sporcunun mücadele ettiği il birinciliği müsabakaları Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bocce sahasında yapıldı.

Yapılan müsabakalar sonunda Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu Alperen Bozdoğan, Akın Özkaya, Doğa Çağın Çıtak, Alperen Ölmez ve Tunahan Canatan’lı kadrosu ile tüm maçlarını kazanarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Yiğit Celal Avcı, Emir Yerlikaya, Yakup Mert Koçak, Gazi Efe Ünsal ve Süleyman Kayra Özek’den oluşan kadrosu ile ikinci olurken, İnalözü Ortaokulu Çınar Can Şahin, Mehmet Özçiftci, Muhammed Fasal Nafis, Demircan Kaygusuz’lu kadrosu ile üçüncü oldu.

Alaca Ortaokulu Yusuf Buğra Öztürk, Eren Can Ünveren, Ege Yılmaz, Çınar Çavdat ve Berat Can Ceylan’dan oluşan takımı ile dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve sporculara madalyaları verildi ve ilimizi temsil edecek olan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’na başarılar dilendi.