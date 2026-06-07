Arca Çorum FK’da ilk ayrılık haberi kaleci Hasan Hüseyin Akınay’dan geldi. Hasan Hüseyin Akınay yeni sezonda şampiyonluk hedefi ile yola çıkan Aliağa FK ile anlaştı.

2020-21 sezonunda Bandırmaspor’dan Çorum FK’ya transfer olan kaleci Hasan Hüseyin Akınay kırmızı siyahlı takımda iki sezon forma giydikten sonra 22-23 sezonu başında Adanaspor’a transfer oldu.

Adanaspor’da ligin ilk yarısının son haftalarında sakatlandı ve kulübünden beklediği desteği göremeyince o dönemin Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ona kucak açtı ve yeniden kırmızı siyahlı takıma kazandırdı.

Son üç sezondur kırmızı siyahlı takımın kalecisi olarak forma giyen Hasan Hüseyin Akınay toplam 134 maçta Çorum FK kalesini korudu.

Gelinen bu süreçte daha fazla forma şansı bulacağı ve çok iyi bir teklif yapan Aliağa FK’dan gelen talep üzerine Çorum FK Başkan ve teknik ekibi ile görüştü. Yeni sezon planlamasında düşünülmediğini öğrenen Hasan Hüseyin gelen teklifi kabul etti Aliağa FK ile anlaştı.

Tecrübeli eldiven Çorum FK’da inanılmaz günler yaşadığını ve asla unutmayacağını futbolu bıraktıktan sonra ailesi ile birlikte Çorum’da yaşayacağını söyledi.

Akınay, Çorum FK’ya Süper Ligde başarılar dilerken formasını giydiği dönemde kendisine destek olan herkese ve tüm Çorum FK ailesine selamlarını gönderdi.