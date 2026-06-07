Çanakkale’de yapılan Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular 1 altın yedi bronz madalya kazandı.

1-4 Haziran tarihleri arasında Çanakkale’de yapılan SEM Türkiye Badminton Şampiyonasında Çorumlu sporculardan U 15 Karışık Çiftler kategorisinde Yağmur Koçak Erzincan SEM sporcusu Kağan Erçetin ile birlikte tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

U 15 Tek Kadınlarda Yağmur Koçak üçüncü olarak ikinci madalyasını kazandı. U 15 çift erkeklerde Furkan Alnıdelik ile Musab Şerbetçi itilisi bronz madalya kazanan diğer sporcular oldular. Ankara Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu ve aynı zamanda Osmancık Barış Boyar Badminton akademi kumüsü sporcusu Elif Naz Şişginoğlu da üçüncü olarak bronz madalya aldı.

U 17 Karışık Çiftlerde Osmancık Barış Boyar kulübünden Haşim Kağan Töremiş, Ankara Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu ve Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kumübünden Elif Naz Şişmanoğlu üçüncü olarak bronz madalya aldı.

U 19 Tek erkeklerde Eyüp Koçak üçüncü olarak bronz madalya kazanırken U 19 çift erkeklerde Çorumlu sporcusu Eyüp Koçak, Bursa Sporcu Eğitim Merkei sporcusu Hasan Aytulun ile birlikte ikinci üçüncülük madalyasının sahibi oldu.. U 19 çift erkeklerde Hüseyin Utku Özdemir ve Gökhan Alnıdelik üçüncü olarak bronz madalya aldılar.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübü başkanı Barış Boyar sporcularının kazandıkları bir altın yedi bronz madalya kazanmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Boyar yaptıkları çalışmaların karşılığını bu önemli şampiyonada aldıklarını belirterek ‘Bizlerin çalışmalarında her zaman yanlarında olan ve destek veren Milletvekili Oğuzhan Kaya, Kaymakam Furkan Duman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Çorum Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Rıfat Ceylan, sporcuların yetişmesinde emeği bulunan tüm kurum ve kuruluşlara, sponsorlarımıza ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum’ dedi.