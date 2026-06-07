Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ve yönetim kurulu üyeleri İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Yardımcsı Cumhur Sevinç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Serhat Gökşen, Mustafa Arslan ve Sinan Duman, Çorum İl Genel Meclisi Başkanlığı görevine seçilen Duran Bıyık’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Çorum amatör sporunun mevcut durumu, amatör spor kulüplerimize İl Genel Meclisi vasıtasıyla yapılan spor malzemesi destekleri, federasyonumuz iş birliğiyle düzenlenen Köyler Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan sportif projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Amatör sporun gelişimine sunduğu katkılar ve misafirperverliği dolayısıyla Duran Bıyık’a teşekkür edden Ferhat Arıcı görevinde başarılar diledi ve Birlikte Daha Güçlü Bir Spor Altyapısı İçin iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Duran Bıyık da Amatör Spora her zaman olduğu gibi ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini belirterek ASKF Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.