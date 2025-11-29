Arca Çorum FK yarın Bodrum FK ile deplasmanda oynayacağı zorlu maça 18 kişilik kadro ile gitti.

Kırmızı Siyahlı takımda hafta içinde sakatlanan ve iki gün dinlendirilen Atakan Akkaynak maç kadrosunda yer alırken alt yapıdan ise tek Yusuf Güzel kadroya alındı.

Dün yapılan çalışmanın ardından Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu tarafından açıklanan maç kadrosunda İbrahim Sehiç, Ahmet Said, Kerem, Attamah, Caner Osmanpaşa, Cemali Sertel, Erkan Kaş, Taha İbrahim Reçber, Atakan Akkaynak, Semih Akyıldız, Oğuz Gürbulak, Ferhat Yazgan, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Emeka Eze, Oğulcan Çağlayan ve Samudio yer aldı.

Kırmızı Siyahlı takım dün yaptığı antrenmanla Bodrum hazırlıklarını tamamladı. Çorum FK maç kafilesi bugün saat 11.40 uçağı ile İstanbul aktarmalı Bodrum’a geçecek.

Çorum FK bugün akşam saatlerinde otelde yapacağı ter antrenmanı ile maçın hazırlıklarını tamamlayacak.