Arca Çorum FK ligin 15. hafta maçında yarın Bodrum FK deplasmanında puan mücadelesi verecek.

Ligde son deplasmanda Bandırmaspor’a mağlup olan Çorum FK yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu yönetiminde çıkacağı ilk maçta ligin şampiyonluk adaylarından Bodrum FK deplasmanında yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

Bandırmaspor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından Çağdaş Çavuş ve ekibi ile ayrılık kararı alan Çorum FK bu ligin tecrübeli teknik adamlarından Hüseyin Eroğlu ile anlaştı. Bu hafta başından itibaren yeni teknik heyetinin gözetiminde Bodrum maçına hazırlanan kırmızı siyahlı takımda en büyük endişe dar kadro.

Çorum FK’da bahis soruşturması kapsamında ceza alan altı futbolcunun dışında sakatlıkları devam eden Aleksiç ve Geraldo da yarınki maçta forma giyemeyecekler. Kırmızı Siyahlı takım bu maçada alt yapıdan takviyeli bir kadro ile çıkacak.

Ev sahibi Bodrum FK ise sezon başından beri devam eden istikrarlı gidişini son iki deplasman maçında bozdu. Boluspor deplasmanında 3-0 mağlup olan yeşil beyazlılar sonraki hafta evinde İstanbulspor’u 5-0 yenerek moral buldu ancak son maçında Ümraniyespor’a deplasmanda 1-0 yenilerek son iki dış saha maçından puansız ayrıldı.

Bodrum FK’da Ümraniyespor maçında cezalı Musah Muhammed, ameliyat olan Celal ile cezalı Ali ve Berşan forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Cenk’in durumu ise maç günü belli olacak.

Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren bu zorlu maçı İzmir bölgesi hakemi Ayberk Demirbaş yönetecek.