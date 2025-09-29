İstanbul'un Fatih ilçesinde, Özbekistan uyruklu kadın evinde ölü olarak bulundu.

Boğazı kesilerek öldürülen kadının katil zanlısının, yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Özbekistan'da yakalanan katil zanlısının cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Olay, 20 Eylül Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu Kholımakhon Odılovna Akhmadova (34) isimli kadın, evinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye ald

ı. Polis Özbekistan uyruklu Akmaljon Rustamovıch S.'nin (46) binadan çıktığı anlara ilişkin görüntüleri tespit etti.

Katil zanlısının Özbekistan'a kaçtığı belirlendi.

Olayla ilgili çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği polisleri, katil zanlısının yakalanması için konsolosluk yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi.

Rustamovıch S.'nin 27 Eylül Cumartesi günü Özbekistan'ın Nevai bölgesinde Özbek polisi tarafından yakalandığı öğrenildi.

İfadesinde olay sırasında alkollü olduklarını söyleyen katil zanlısının, daha öncesinde de genç kadını görmek için Türkiye'ye bir kez gelip döndüğünü, genç kadının kendisine şantaj yaparak para istediğini, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi

. Şüphelinin Özbekistan'daki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.