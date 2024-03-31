Çorum'un Boğazkale ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Adem Özel kazandı.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Adem Özel kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Adem Özel 897, MHP adayı Mesut Ocaklı 417 oy aldı.

ADEM ÖZEL KİMDİR?

Adem Özel, 1973 yılında Çorum'un Boğazkale ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini Boğazkale'de, liseyi Sungurlu'da tamamlayan Özel, ardından iş hayatına atıldı. Turizm sektöründe ticaret hayatına devam eden evli ve 3 çocuk babası Özel, Almanca, İtalyanca, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Özel, AK Parti'den Boğazkale Belediye Başkanlığına aday gösterildi.